Hakkari'de kayalık alanlara gizlenmiş mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalık alanlara gizlenmiş mühimmat ele geçirildi.
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda kayalık alanlara gizlenmiş mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tütünlü-8 Operasyonu" başlatıldı.
Bu kapsamda dün ilçe kırsalındaki iki noktada, kayalık alana gizlenmiş 120 milimetrelik 12 havan mühimmatı, 81 milimetrelik 4 havan mühimmatı, 600 gram kara barut ve teleferik sistemi ele geçirildi.
Mühimmat ve diğer malzemeler imha edildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
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