Hakkari'de Kayak Sezonu Açıldı
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında dağ evi ve kayak sezonu törenle açıldı.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında dağ evi ve kayak sezonu törenle açıldı.
Valiliğin internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı bünyesindeki dağ evi ve kayak tesisinde sezon açılışı, Hakkari Vali İdris Akbıyık tarafından yapıldı.
Akbıyık ve beraberindeki protokol, sezon açılışında, dağ evinde misafir edilen çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.
Açılışta kayak yaparak Türk bayrağı taşıyan çocuklar, tesislerde gün boyunca güzel zaman geçirdi. Askerler, çocuklara dağ evinde ikramda bulunuldu.
Sezon açılışında 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu hazır bulundu.