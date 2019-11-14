Hakkari'de kayak merkezi kışa hazır

14.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:20

HAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Kış sezonu için hazırlıkların sürdüğü merkezde, bin 200 metre olan pist uzunluğu 3 bin 500 metreye çıkarıldı.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle tamamlanan kayak merkezinde bin 200 metre olan pist uzunluğu 15 milyon lira harcanarak 3 bin 500 metreye çıkarıldı.

Pist alanlarında incelemede bulunan Hakkari il Gençlik ve Spor Müdürü Reşit Güldal, bu sezon kayak merkezinde İran ve Irak 'tan turist ağırlamayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kayak merkezimizi 2010 yılında halkımızın hizmetine açtık. O günden bu yana da önemli mesafeler kat edildi. 2015 yılında Valilik ve DAKA'nın katkıları ile kayak evi, kafeterya ve restoran yaptık. Pistlerimiz 250 metreden bin metreye çıkardık. Daha sonra ise 15 milyonluk yeni bir proje yatırımı oldu. Son aşamaya da gelindi. Tabi eskiden burada biz hafta sonları 2 bin insanı ağırlıyorduk, ama bundan sonra 5 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında Hakkari Valiliğimiz kayak merkezi için de 100 yatak kapasiteli 50 odalı bir otel ihalesini de yaptı ve ilkbaharda yapımına başlayacağız. Biz bu sezon komşu olan İran ve Irak'tan da turist ağırlayacağız."

Kaynak: DHA