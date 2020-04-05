Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası uygulandı Hakkari'de bir benzin istasyonunda kavga eden 11 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

Hakkari'de bir benzin istasyonunda kavga eden 11 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası verildi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte kavgaya karışan 11 kişiye para cezası uygulandığını belirtti. Akbıyık, paylaşımında, "İlimizde bir benzin istasyonunda çıkan kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafeye riayet etmemekten dolayı Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer lira ceza kesilmiştir." ifadesini kullandı. Kaynak: AA