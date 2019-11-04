Hakkari'de katı atık tesisi çalışmaları devam ediyor

04.11.2019 17:54

Hakkari'de çöp sorununun çözülmesi amacıyla yapılması planlanan katı atık tesisi çalışmaları devam ediyor.

Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, yaptığı açıklamada, göreve başladıkları gibi söz konusu tesise ilişkin projenin tamamlanması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

ÇED raporunun değerlendirme sürecinde olduğunu belirten Dündar, "Buna yönelik engelleri çözdük ve ÇED raporumuz da olumlu şekilde onaylandı. Bunu takiben entegre tesisimizin alanı olan Akçalı ve Bağışlı köyleri sınırlarında 90 hektarlık alanda yapacağımız tesisin kamulaştırma sürecini de köylülerle uzlaşarak tamamladık." dedi.

Tesis için ihale sürecinin başladığını aktaran Dündar, "Kısa sürede bunun ihale süreci de bitecek. Üç yıl içinde inşaat süreci sona erecek. Hakkari ve ilçelerindeki çöplerin tamamını modern şekilde dönüştüreceğiz. Hakkarimiz güzel bir çevreye kavuşacak ve artık çöp yığınları oluşmayacak. Dolayısıyla güzel bir tesis ilçeye kazandırılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA