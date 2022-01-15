Hakkari'de kartpostallık görüntüler...Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Haberler
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Hakkari'de kartpostallık görüntüler...Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Haberler | Yerel

Hakkari'de kartpostallık görüntüler.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de kartpostallık görüntüler...Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

HAKKARİ - Hakkari'de kapalı olan köy ve mezra yollarının açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Akşam saatlerinden itibaren kapanan 109 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Geceli gündüzlü olarak çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, aynı zamanda yer yer olumsuz hava şartları ile de mücadele ediyor. Ayrıca Durankaya, Kayak merkezi yolu, Otluca ve Bay köyü yolunda da yol genişletme çalışmalarını sürdüren ekipler, yağışların etkisini kaybetmesi ile birlikte yüksek rakımdaki tüm yolların kısa sürede açılabileceğini belirttiler.

Hakkari'de kartpostallık görüntüler...Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Hakkari'de kartpostallık görüntüler...Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Hakkari'de kartpostallık görüntüler...Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Son Dakika Haberleri
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Hakkari'de kartpostallık görüntüler.

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