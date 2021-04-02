Karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi nisanda da sürüyor
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Karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi nisanda da sürüyor

Anadolu Ajansı / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarında zorlu mücadele yürütüyor.

Kar kalınlığının rüzgarın biriktirmesiyle yer yer 8 metreyi bulduğu 2799 rakımlı Mergezer Üs Bölgesi'ne giden yolda iş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, 7 gündür yolu açmak için yoğun mesai harcıyor.

Kar kalınlığının iş makinesi boyunu aştığı bölgede ilerlemekte zorluk yaşayan ekipler, 9 kilometrelik yolu açarak üs bölgesine ulaşım sağlamayı hedefliyor.

Karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi nisanda da sürüyor
Karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi nisanda da sürüyor
Karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi nisanda da sürüyor
Karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi nisanda da sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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