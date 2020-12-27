Hakkari'de karla mücadele ekipleri yiyecek arayan tilkiyi besledi
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Hakkari'de karla mücadele ekipleri yiyecek arayan tilkiyi besledi

27.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:28
Hakkari'de karla mücadele ekipleri yiyecek arayan tilkiyi besledi

Hakkari'de karla mücadele çalışmaları yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yiyecek ararken gördükleri tilkiyi besledi.

Hakkari'de karla mücadele çalışmaları yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yiyecek ararken gördükleri tilkiyi besledi.

Durankaya beldesi yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, beyaz örtüyle kaplanan doğada yiyecek bulamayan ve kayalık bölgede bitkin düşen tilkiyi gördü.

Hayvanı ısıtmaya çalışan ekipler, yanlarında götürdükleri yiyecekleri yedirdi.

Tilki, daha sonra uzaklaşarak yuvasına döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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