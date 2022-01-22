Karla mücadele ekibi çığ tehlikesi atlattı

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'de karla mücadele çalışması yürüten Karayolları ekibi, çığ tehlikesi atlattı.

Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerinin karla mücadele çalışması yürüttüğü Yüksekova-Şemdinli kara yolunun Haruna Geçidi yakınına çığ düştü.

Bir bölümü kar altında kalan iş makinesinin sürücüsü ile araç, bölgedeki diğer ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, kar kütlelerinin bölgeden temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.