Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

Hakkari genelinde sürdürülen karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

Dün belirli aralıklarla etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kapanan 2 köy ve 10 mezra yolunun yeniden açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde kapanan 2 köy ve 10 mezra yolundaki karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti. - HAKKARİ