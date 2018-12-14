Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

Hakkari genelinde sürdürülen karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

Hakkari genelinde sürdürülen karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

Dün belirli aralıklarla etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kapanan 2 köy ve 10 mezra yolunun yeniden açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde kapanan 2 köy ve 10 mezra yolundaki karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti. - HAKKARİ

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