Hakkari'de karla mücadele baharda da devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bazı dağlık bölgelerde yol açma çalışmaları baharda da sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bazı dağlık bölgelerde yol açma çalışmaları baharda da sürüyor.

Kış boyunca vatandaşların mağduriyet yaşamaması için büyük özveriyle çalışan İl Özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekipleri, baharda da olumsuz hava şartlarının etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde yoğun mesai harcıyor.

Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka dağlarında kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu 3 bin 400 rakımlı Göllerbaşı bölgesinde kapanan yolları açmak için çaba gösteriyor.

Karın sertleşmesi ve arazi koşulları nedeniyle zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yolun büyük bölümünde ekskavatör ve kepçe kullanarak ilerleyebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven