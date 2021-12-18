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Hakkari'de karla karla mücadele çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Haberler | Yerel

Hakkari'de karla karla mücadele çalışmaları başladı Hakkari çarşı merkezinde biriken kar yığınları belediye ekipleri tarafından kamyonlarla kent dışına çıkartılmaya başlandı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de karla karla mücadele çalışmaları başladı

Hakkari çarşı merkezinde biriken kar yığınları belediye ekipleri tarafından kamyonlarla kent dışına çıkartılmaya başlandı.

HAKKARİ - Hakkari çarşı merkezinde biriken kar yığınları belediye ekipleri tarafından kamyonlarla kent dışına çıkartılmaya başlandı.

Dün gün etkili olan kar yağışı halen belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Gece geç saatlere kadar mahalle yollarını kardan arındıran belediye ekipleri, çarşı merkezinde biriken kar dağlarını ise kamyonlarla şehir dışına çıkartma çalışması başlattı. 6 iş makinesinin katıldığı karla mücadele çalışmalarında cadde ve sokaklarda toplatılan kar yığınları kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı. Çalışmalar devam ederken, esnaf da küreklerle belediye ekiplerine destek verdi. Belediye ekiplerine çay ikramında da bulunan esnaf, çalışmalardan memnun olduklarını belirtiler.

Yurtdışından Hakkari'ye turist olarak gelen bir kişi ise ilk defa çok sayıda iş makinesinin karla mücadelede çalıştığına şahit olduğunu belirterek, ilgili kurumlara teşekkür etti.

Hakkari'de karla karla mücadele çalışmaları başladı

Hakkari'de karla karla mücadele çalışmaları başladı

Hakkari'de karla karla mücadele çalışmaları başladı

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