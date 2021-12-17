Hakkari'de kar yağışı etkili olmaya başladı
Hakkari'de meteoroloji uzmanlarınca yağacağı duyurulan kar, yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili olmaya başladı.
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de meteoroloji uzmanlarınca yağacağı duyurulan Kar, yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili olmaya başladı.
Hakkari'nin yüksek kesimleri ve şehir merkezi lapa lapa kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Hakkari il genelinde 4- 5 gün boyunca şiddetli kar yağışları bekleniyor. Bazı vatandaşlar ise kar yağışının bu şekilde devam etmesi halinde birçok köy yolun ulaşıma kapanabileceğini belirttiler. - HAKKARİ
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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