Hakkari'de kar yağışı etkili olmaya başladı

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de meteoroloji uzmanlarınca yağacağı duyurulan Kar, yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili olmaya başladı.

Hakkari'nin yüksek kesimleri ve şehir merkezi lapa lapa kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Hakkari il genelinde 4- 5 gün boyunca şiddetli kar yağışları bekleniyor. Bazı vatandaşlar ise kar yağışının bu şekilde devam etmesi halinde birçok köy yolun ulaşıma kapanabileceğini belirttiler. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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