Hakkari'de kar yağışı başladı, taksiciler hazırlıksız yakalandı
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Hakkari'de kar yağışı başladı, taksiciler hazırlıksız yakalandı

22.12.2020 21:17 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:21
Hakkari'de kar yağışı başladı, taksiciler hazırlıksız yakalandı

Hakkari kent merkezinde lapa lapa kar yağışı yağmaya başladı.

Hakkari kent merkezinde lapa lapa kar yağışı yağmaya başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan taksi şoförleri zincir bağlama telaşı içine düştü.

Hakkari'de aniden başlayan kar yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Yağış nedeniyle ticari taksi sürücüleri zincir bağlama telaşı içine düştü. Bazı vatandaşlar ise ellerine açarak bekledikleri rahmetin geldiğini söyledi. Kar yağışı ile birlikte kayak merkezinin de canlanmaya başlayacağını ifade eden vatandaşlar, yağışların beraberinde bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan Hakkari'ye ayrı bir renk katan aydınlatma ışıkları kar yağışı ile birlikte kent merkezine ayrı bir güzellik kattı. - HAKKARİ

Hakkari'de kar yağışı başladı, taksiciler hazırlıksız yakalandı
Hakkari'de kar yağışı başladı, taksiciler hazırlıksız yakalandı
Hakkari'de kar yağışı başladı, taksiciler hazırlıksız yakalandı
Hakkari'de kar yağışı başladı, taksiciler hazırlıksız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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