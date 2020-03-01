Hakkari'de kar ve sis etkili olmaya başladı
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Hakkari'de kar ve sis etkili olmaya başladı

Hakkari'de kar yağışıyla birlikte sis de etkili olmaya başladı.

01.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:17
Hakkari'de kar ve sis etkili olmaya başladı

'de kar yağışıyla birlikte sis de etkili olmaya başladı.


Hakkari'de saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur öğle saatlerinde yerine kar ve sisli havaya bıraktı. Sis nedeniyle mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü kentte olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.


Hafta sonu nedeniyle evlerinde kalmayı tercih eden vatandaşlar ise kış mevsiminin zorlukları olduğunu belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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