Hakkari'de kar ve sis etkili olmaya başladı
Hakkari'de kar yağışıyla birlikte sis de etkili olmaya başladı.
Hakkari'de kar yağışıyla birlikte sis de etkili olmaya başladı.
Hakkari'de sabah saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur öğle saatlerinde yerine kar ve sisli havaya bıraktı. Sis nedeniyle mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü kentte olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.
Hafta sonu nedeniyle evlerinde kalmayı tercih eden vatandaşlar ise kış mevsiminin zorlukları olduğunu belirttiler. - HAKKARİ
Kaynak: İHA