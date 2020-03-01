Hakkari'de kar ve sis etkili olmaya başladı

01.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:17

Hakkari'de kar yağışıyla birlikte sis de etkili olmaya başladı.



Hakkari'de sabah saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur öğle saatlerinde yerine kar ve sisli havaya bıraktı. Sis nedeniyle mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü kentte olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.



Hafta sonu nedeniyle evlerinde kalmayı tercih eden vatandaşlar ise kış mevsiminin zorlukları olduğunu belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA