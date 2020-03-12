Hakkari'de kar tünellerinde vatan nöbeti
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Hakkari'de kar tünellerinde vatan nöbeti

Hakkari'de kar tünellerinde vatan nöbetiHAKKARİ'de Mehmetçik, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Mirgesav, İki Yaka ve Düz Tepe üs bölgelerinde 10 metreyi bulan karda, vatan nöbeti tutmayı sürdürüyor.

12.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:33
Hakkari'de kar tünellerinde vatan nöbeti

Hakkari'de kar tünellerinde vatan nöbeti

HAKKARİ'de Mehmetçik, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Mirgesav, İki Yaka ve Düz Tepe üs bölgelerinde 10 metreyi bulan karda, vatan nöbeti tutmayı sürdürüyor. Askerlerin zorlu vatan nöbetleri, Hakkari Valiliği tarafından da sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye'nin batısında bahar ayları yaşanırken, doğusunda ise halen metrelerce kar görülüyor. En zorlu kış şartları ise Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nin Mirgesav, İki Yaka ve Düz Tepe bölgelerinde yaşanıyor. 3 bin 450 rakımda kar kalınlıklarının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede bulunan askeri üs bölgelerde görev yapan Mehmetçikler, zorlu koşullara rağmen vatan nöbetini tutup, terörle mücadelesini sürdürüyor. Vatan savunması yapan askerlerin, 24 saat nöbet tuttukları bölgede açtıkları kardan tüneller ise dikkat çekiyor. Askerler bu kardan tünellerden geçerek birbirlerine bağladıkları mevzilerine veya dinlenme alanlarına geçebiliyor.

HAKKARİ VALİSİ ZİYARET ETTİ

Hakkari Valisi İdris Akbıyık da bölücü terör örgütünden temizlenen bu alanları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda 3 bin 450 rakımdaki Göllerbaşı ve Düztepe üs bölgelerinde yapımları devam eden bina, kule, içme suyu şebekesi, elektrik hattı çekilmesi ve güvenlik yolları çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Akbıyık, zorlu şartlarda görev yapan askerlerle de bir araya gelerek moral verdi. Komutanlar tarafından karşılanan Vali Akbıyık, İkiyaka Dağları'nda vatan savunmasında bulunan asker ve güvenlik korucularıyla yemek yiyip bir süre sohbet etti.

Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etitği bu ziyaretler Hakkari Valiliği'nin resmi 'Twitter', 'Instagram' ve 'Facebook' sayfalarında da paylaşıldı.

Hakkari'de kar tünellerinde vatan nöbeti

Kaynak: DHA

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Hakkari'de kar tünellerinde vatan nöbeti

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