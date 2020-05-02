Hakkari'de kar sularıyla debisi artan dereye düşen çocuk öldü
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Hakkari'de kar sularıyla debisi artan dereye düşen çocuk öldü

Hakkari'de kar sularıyla debisi artan dereye düşen çocuk öldü
02.05.2020 20:24 | Son Güncelleme: 02.05.2020 20:24

Hakkari'de eriyen kar suları ile debisi yükselen dereye düşen çocuk, hayatını kaybetti.

Hakkari'de eriyen kar suları ile debisi yükselen dereye düşen çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bay köyü yakınındaki vadiden akan dereyi geçmek isteyen Burhanettin Fırat (11), dengesini kaybederek suya düştü.

Yanındaki arkadaşlarının haber verdiği köy sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yönünü değiştirdiği suyun debisini düşürdü.

Zorlu arazi şartlarında yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından Fırat'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çocuğun cenazesi ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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