Hakkari'de kar nedeniyle bir evin çatısı çöktü
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Hakkari'de kar nedeniyle bir evin çatısı çöktü

25.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:14
Hakkari'de kar nedeniyle bir evin çatısı çöktü

Hakkari'de yoğun kar nedeniyle bir evin çatısında çökme meydana geldi.

Hakkari'de yoğun kar nedeniyle bir evin çatısında çökme meydana geldi.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreyi geçti.

Geçen haftadan bu yana aralıklarla yağan kardan dolayı Karşıyaka Mahallesi'nde Salih Ertuş'a ait evin çatısı çöktü.

Ev sahibi Ertuş, AA muhabirine, evde oturdukları sırada büyük bir gürültü duyduklarını, dışarı çıkınca çatının çöktüğünü fark ettiklerini söyledi.

Çatının, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktüğünü belirten Ertuş, "Çatının altındaki direkler ağırlığa daha fazla dayanamadı. 12 çocuğum var. Şükürler olsun ki bir yaralanma olmadı. En büyük tesellimiz bu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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