Hakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı
Hakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı (2)HAKKARİ-ÇUKURCA YOLUNDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYORHakkari'nin Çukurca ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.
Hakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı (2)
HAKKARİ-ÇUKURCA YOLUNDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu Hakkari-Çukurca karayolunun kapanmaması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Kapalı olan Hakkari-Şırnak yolunun açılması için de sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.