Hakkari'de kar lastiği ve zincir denetimi
Haberler » Güncel » Hakkari'de kar lastiği ve zincir denetimi - Haber

Hakkari'de kar lastiği ve zincir denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte şehir içi toplu taşıma araçlarıyla ilgili denetimlerini sürdürüyor.

26.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:04
Hakkari'de kar lastiği ve zincir denetimi

Belediyesi ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte şehir içi toplu taşıma araçlarıyla ilgili denetimlerini sürdürüyor.


Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, kentin değişik noktalarında öğrenci servisleri ve şehir içi toplu taşıma araçlarını durdurarak kar lastiği ve zincir denetimi yaptı. Zabıta Müdürü Adil Demir, uygulamanın aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücülerin cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için kurallara uymalarını istedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler