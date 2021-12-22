HAKKARİ'DE KAPANAN YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR - Haberler
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HAKKARİ'DE KAPANAN YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yerinin yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

HAKKARİ'de 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yerinin yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreye ulaştı. Merkeze bağlı 25 köy ile 64 mezra, Şemdinli'ye bağlı 18 köy ve 65 mezra, Yüksekova'da ise 26 köy ile 49 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapanan 69 köy ve 178 mezra yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri tarafından 20 iş makinesi ve 72 personelle başlattığı çalışmalar sürüyor,

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu kentte, kar yağışının cuma gününe kadar aralıklarla etkili olacağı belirtildi.

HAKKARİ'DE KAPANAN YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

HAKKARİ'DE KAPANAN YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

HAKKARİ'DE KAPANAN YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

HAKKARİ'DE KAPANAN YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

HAKKARİ'DE KAPANAN YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

HAKKARİ'DE KAPANAN YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

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