Hakkari'de kan bağışı kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari'de kan bağışı kampanyası

Hakkari'de kan bağışı kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılayı Hakkari Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında kan bağışı alınmaya başlandı.

Türk Kızılayı Hakkari Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında kan bağışı alınmaya başlandı.

Türk Kızılay kan bağış aracı Bulvar Caddesi üzerinde kan bağışı almaya başladı. Kan bağışı yapmaya gelen vatandaşlar, maske ve sosyal mesafeye uyarak kan vermeye başladı. Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, kan bağışının 2 gün devam edeceğini belirterek, tüm vatandaşları bağış yapmaya çağırdı. Başkan Bozkurt, "Daha önce de kan bağışı almıştık ve halkımız yoğun ilgi göstermişti. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Mobil kan bağışı aracımız belediye karşısında yerini almıştır" dedi. Kan bağışı aracı Cuma günü ise Çukurca ilçesinde olacak. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Murat Kurum Ersin Tatar Mansur Yavaş Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Aleyna Tilki Yeşim Salkım
Spor Marcao Cristiano Şenol Güneş Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hakkari'de kan bağışı kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 15:18:22. #1.15#

title