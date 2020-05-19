Hakkari'de kan bağış kampanyası
Türk Kızılayı "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla Hakkari'de kan bağışı kampanyası başlattı.
19.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:00
Türk Kızılayı "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla Hakkari'de kan bağışı kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında Bulvar Caddesi'ndeki kan alma tırına gelen vatandaşlar, kan bağışında bulundu.
Türk Kızılayı Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, önceki gün başlayan kampanyanın 3 gün süreceğini söyledi.
Vatandaşların kan bağışına ilgi gösterdiğini belirten Bozkurt, Hakkari halkına Kızılay adına teşekkür etti.
Kaynak: AA