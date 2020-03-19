Hakkari'de kamyonlarla kar taşınıyor
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Hakkari, Güncel

Hakkari'de kamyonlarla kar taşınıyor

Hakkari çarşı merkezinde biriken kar yığını, belediye ekipleri tarafından kamyonlarla kent dışına taşınıyor.

19.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:13
Hakkari'de kamyonlarla kar taşınıyor

Hakkari çarşı merkezinde biriken kar yığını, belediye ekipleri tarafından kamyonlarla kent dışına taşınıyor.

Dün etkili olan kar yağışı nedeniyle çarşı merkezinde biriken karlar belediye ekibi tarafından taşınmaya başlandı. Kentin tüm caddelerinde çalışma başlatan belediye ekibi, üst üste biriktirdikleri karları kamyonlarla şehir dışına çıkarttı.

Belediye işçileri ise ellerine kürek alarak iş makinelerinin giremediği caddeleri kardan temizlemeye çalıştı. Sabahın ilk saatlerinde başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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