Hakkari'de kamyonette sıkışan sürücü 1 saatte kurtarıldı
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Hakkari'de kamyonette sıkışan sürücü 1 saatte kurtarıldı

Hakkari'de önündeki tıra çarpan kamyonette sıkışan sürücü, ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Hakkari'de kamyonette sıkışan sürücü 1 saatte kurtarıldı
22.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:56

Hakkari'de önündeki tıra çarpan kamyonette sıkışan sürücü, ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Keklikpınar Mahallesi'nde T.E yönetimindeki 36 FL 759 plakalı kamyonet, önünde seyreden tıra çarptı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkışan sürücünün kurtarılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin 1 saat süren çabası sonucu kurtarılan sürücü, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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