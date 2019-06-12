Hakkari'de "Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği Çalıştayı"

Hakkari'de, "Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı düzenlendi.

Valilik, üniversite, Sanayi ve Teknoloji, KOSGEB, İş-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl müdürlükleri, Hakkari Ticaret ve Sanayi ile Esnaf ve Sanatkarlar odaları, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası ve DAKA İl Yatırım Destek Ofisi'nin iş birliğiyle düzenlenen çalıştay, Hakkari TSO Konferans Salonu'nda başladı.

Kentteki iş bölümlerinde karşılaşılan problemlerin tespiti ve bu problemlerin çözümü ile özellikle kent sanayisinin geliştirilmesi için düzenlenen çalıştayda konuşan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, çalıştayın amacının sektör, akademik bilgi ve kamunun bir araya getirilerek bu şekilde sonuç elde edilmesi olduğunu söyledi.

Ülkede bu çerçevede büyük çalışmaların yapıldığına vurgu yapan Koca, "Şu anda gördüğümüz teknolojik çalışmaların büyük bölümü bu iş birliği kapsamında gelişmiş ve ortaya çıkmıştır." dedi.

Kentte istenilen düzeyde sanayicinin olmadığını dile getiren Koca, şöyle konuştu:

"Olan sanayicimiz küçük düzeyde iş yapan sanayiciler. Biz burada Hakkari'nin sanayicisini üretmeyi hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalar yapmak istiyoruz. Temel amacımız, bir vatandaşımızın küçük sanayi sitesine gittiğinde, başka bir şehre gitmeye ihtiyaç duymadan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, imalatçıyı ve üreticiyi daha iyi yerlere getirebilmektir."

KÜSİ İl Temsilcisi Hakkari Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Halil Gör de sunum yaptı.

İmalat, gıda, maden, enerji, otomotiv, tamir ve onarım gibi sektörlerin ele alınacağı çalıştay, akademisyenlerin konuşmaları ve katılımcıların sorularıyla devam etti.

Çalıştay, iki gün sürecek.

Kaynak: AA