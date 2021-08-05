Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Hakkari'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Hakkari'de kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal ve yerel uygulamalarını değerlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla düzenlenen toplantı, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda Kurum Meslek Elemanı Öğretmen Ümit Yücekaş tarafından yapılan sunumda; kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Hakkari'de özelinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin mevcut durumu, aile içi kadına karşı şiddet olayları, kayıt ve risk değerlendirme formunda yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen vakalar hakkında önerilen özel tedbirlerin yeterliliğinin değerlendirilmesi, 2021-2025 yılları kapsayacak 4. Ulusal Eylem Planı, Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve Kadın Destek Sistemi (KADES) uygulaması ve kurumun çalışmaları hakkında komisyonuna bilgi sunumu yapıldı.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ubeydullah Karasoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sevgi Pınar Zeydan, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Doktor Sema Gölbaşı, İŞ-KUR Müdürü Ahmet Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü M. Gökçehan Temel, İl Jandarma Komutanlığı Yarbay Mesut Başkurt, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Korkmaz, İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Kocaman ve STK temsilcileri katıldı. Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi. - HAKKARİ

Hakkari'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Hakkari'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Haberler
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