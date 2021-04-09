Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" toplantısı
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Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hakkari'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme' toplantısı

Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koordinasyonunda telekonferans yoluyla 81 ilde eş zamanlı olarak "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi. Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı Başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Savcısı Sadık Alper Gökdemir, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çağla Pınar Tuncer ve STK temsilcileri katıldı.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında il merkezi ve ilçe bazında önleyici ve koruyucu tedbirlerin değerlendirilmesiyle toplantı sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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