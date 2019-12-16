Hakkari'de kadına şiddet toplantısı

16.12.2019 19:11 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:16

Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı düzenlendi.



Hakkari'de kadına karşı şiddetin önlenmesi için kanun hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlar arası koordinasyon için Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Cumhuriyet Savcı Vekili Duygu Demirayak Durmaz, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Kıdemli Çavuş Gurbet Kayadibi, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Sema Balande, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Harun Özcan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Yüksekova SHM Müdürü İslam Onay, Şemdinli SHM Müdür Vekili Hediye Yetkin, Hakkari Üniversitesi Kadın Sorunları Müdürü Çağla Pınar Tuncer, Çukurca Belediye Başkanlığı Psikologu Şacan Canan, SYDV Müdürü Mehmet Sait Abdullahoğlu, KAMER Vakfı Şube Başkanı Zozan Selimoğlu, Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Cebrail Demirer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sait Ediş ile Hakkari Belediyesi Kadın Aile Birimi temsilcileri katılımı ile " Kadına Yönelik Şiddet Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve değerlendirme komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda 6284 Sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlar arası koordinasyon görevinin yerel düzeyde etkin biçimde gerçekleştirilmesi, 29656 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmenliğin 8. maddesi ile şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesiyle uygulamadaki sorunların giderilmesi konuları ele alındı. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Ercan Mavigöz, 2019 yılı 1. İl Koordinasyon toplantısında alınan kararlar ve kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalarla ilgili kurul üyelerine bilgi verdi. Toplantıda gündemde yer alan sorunların çözümüne ilişkin kurumlar arası gerekli bilgi alışverişinde bulunarak, yapılması planlanan çalışmalar kararlaştırıldı.



Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA