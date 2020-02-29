Hakkari'de kadın ve çocukların kendi hakları konusunda bilgilendirditir"
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Hakkari'de kadın ve çocukların kendi hakları konusunda bilgilendirditir"

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Hakkari'de yaşayan kadın ve çocukların kendi hakları konusunda bilgilendirdi.

29.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:32
Hakkari'de kadın ve çocukların kendi hakları konusunda bilgilendirditir

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Hakkari'de yaşayan kadın ve çocukların kendi hakları konusunda bilgilendirdi.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla başlattığı çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ziyaret edildi. Ziyaret esnasında Hakkari'de yaşayan kadın ve çocukların kendi hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve daha sağlam bir toplum temeli oluşturulması adına izlenebilecek yollar üzerinde duruldu. Kurum personeli ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Hakkari polisine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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