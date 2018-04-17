Hakkari'de Kadın Futbolcuların 1. Lig'e Yükselmesi

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı futbolcuları ve yöneticileri ile bir araya geldi.

Valilik toplantı salonundaki programda futbolcular içeri giren Toprak'ı alkışlayarak, "En büyük vali bizim vali" sloganı ile karşıladı.

Futbolcularla bir süre sohbet eden Toprak, kendilerine böylesi bir gururu yaşatan sporculara teşekkür etti. Vali Toprak, Hakkari'nin artık sporun her dalında çok büyük başarılara imza atığını söyledi.

Gençlerin, harcadıkları emeğin karşılığını aldıklarını anlatan Toprak, şunları kaydetti:

"Hakkari tarihinde şu anda en üst düzey bir ligde bu genç kızlarımız, sporcularımız ilimizi temsil edecekler. Bu sene yine normal sezonu ikinci olarak tamamladılar gruplarında ve play-of müsabakalarında çok başarılı sonuçlar aldılar. Bu bizim için, Hakkari halkı ve bu topraklar için gurur verici bir gelişme. Takımda yer alan kızların yüzde 80'i Hakkarili."

Kadın futbol takımının 1. Lig'de de bu başarısını sürdüreceğine inandığını vurgulayan Toprak, "Şampiyon olarak ülkemizi yurt dışında temsil etmeyi de arzuluyorlar. Zaten bu hedef, istek ve arzu olmasa hiçbir amaç yerine gelemiyor. Ben arkadaşlarımızda bu inancı, hevesi, gücü gördüm. İnşallah biz de bundan sonra bütün dikkatimizi, odaklanmamızı bu gençlerimize çevireceğiz." diye konuştu.

Futbolcular ve kulüp yöneticileri desteklerinden dolayı Vali Toprak'a teşekkür etti.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da katıldı.