Hakkari'de kadın cesedi bulundu Hakkari'de kadın cesedi bulundu Hakkari'de ismi öğrenilemeyen bir kadın cesedi bulundu.

Hakkari'de kadın cesedi bulundu

HAKKARİ - Hakkari'de ismi öğrenilemeyen bir kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Merzan Mahallesi Gola Züya göletinde vatandaşlar tarafından 35 yaşlarında bir kadına ait ceset bulundu. Durumun AFAD, 112 ve İtfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler uzun uğraşların ardından kadının cansız bedenini göletten çıkardı.

Olayın cinayet mi veya intihar mı olduğu öğrenilemezken olayla ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA