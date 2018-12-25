Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonu
HAKKARİ'de polisin yaptığı yol uygulamalarında, gümrük kaçağı sigara, akaryakıt, cep telefon aksesuarları ve alkollü içecek ele geçirildi.
HAKKARİ'de polisin yaptığı yol uygulamalarında, gümrük kaçağı sigara, akaryakıt, cep telefon aksesuarları ve alkollü içecek ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 18-24 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan yol uygulamalarında, 3 bin 930 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 152 litre akaryakıt, 8 cep telefonu aksesuarı, 5 şişe alkollü içecek ve 119 kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
- Hakkari
Kaynak: DHA