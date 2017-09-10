Hakkari'de Kaçakçılara Darbe

HAKKARİ ve ilçelerinde, polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda yüklü miktarda kaçak çay, sigara, nargile tütünü ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.



Hakkari Valiliği, polis ekiplerinin kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada 26 Temmuz ile 2 Ağustos tarihlerinde yapılan uygulamalarda, 7 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 35 bin 750 kilo nargile tütünü, 63 kilo gümrük kaçağı çay, 233 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 300 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, 30 adet gümrük kaçağı tablet, 4 adet flash bellek, 7 adet oto mp3 çalar, 8 adet kol saati, 3 adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ile 1 adet sahte olduğu değerlendirilen sürücü belgesinin ele geçirildiği belirtildi.



- Hakkari