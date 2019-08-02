Hakkari'de kaçak sınır ticareti yapan köylülere ateş açıldı: Bir ölü

Hakkari'de kaçak sınır ticareti yapan köylülere ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kaçak yollarla sınırı geçmeye çalışan bir gruba uyarı ateşi açıldığı ve seken kurşunların bir kişiye isabet ettiği bildirildi. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin Derecik ilçesi Çemekurk köyünde yaşayan 14 yaşındaki Vedat Ekinci olduğu açıklandı.

Hakkari Valiliği'nin açıklaması: Yaralıyı, askerler hastaneye götürdü

"01.08.2019 günü Kuzey Irak sınırından İlimiz Derecik İlçesi sınırına 2 kilometre mesafede sınırlarımız dışında Ülkemiz Sınırına terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeye kaçak yollarla girmeye çalışan şahıslara Sınır Birliklerimiz tarafından dur ihtarında bulunulmuştur. Ancak dur ihtarına uymayarak sınırımıza doğru Kuzey Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır. Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği 1 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Yaralı vatandaşımız olay yerinde bulanan Hudut Birliklerimize ait araçlar ile Derecik Sahra Hastanesine kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Euronews.com'da Görüntüle