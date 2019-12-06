Hakkari'de kaçak elektrik kontrolü sırasında fenalaşan kadının hayatını kaybetmesi

06.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:02

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde kaçak elektrik kontrolü sırasında bir kadının fenalaşarak hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklamada yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerinin kaçak elektrik kontrolleri sırasında Fahriye Gürbüz'ün kar maskeli görevlileri görünce kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"05 Aralık günü saat 08: 00 sıralarında Yüksekova ilçesi Dilekli köyünde VEDAŞ ekibi ve güvenlik maksadıyla bulunan Jandarma ekibiyle kaçak kullanım taraması yapmak üzere görevlendirilmişlerdir. VEDAŞ ve Jandarma ekibinin belirtilen köyde 6 yıldır kalp hastası olarak tedavi gören ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fahriye Gürbüz isimli vatandaşımızla herhangi bir temasları olmamıştır. Kalp krizi geçiren Fahriye Gürbüz isimli vatandaşımıza 112 görevlilerimizce ikamet içerisinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA