Hakkari'de kaçak elektrik kontrolü sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin kaçak elektrik kontrolü sırasında evde fenalaşan kadın hayatını kaybetti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin kaçak elektrik kontrolü sırasında evde fenalaşan kadın hayatını kaybetti.
Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, ilçeye 5 kilometre mesafedeki Dilekli köyünde kaçak elektrik kontrolü yaptı.
Ekiplerin kontrol amaçlı bulundukları evde fenalaşan 5 çocuk annesi Fahriye Gürbüz, yaşamını yitirdi.
Gürbüz'ün cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.