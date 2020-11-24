Hakkari'de jandarma personeli için sosyal tesis yapılıyor
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Hakkari'de jandarma personeli için sosyal tesis yapılıyor

24.11.2020 20:17 | Son Güncelleme: 24.11.2020 20:20
Hakkari'de jandarma personeli için sosyal tesis yapılıyor

Hakkari'de terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren jandarma personeli için yapılacak sosyal tesisin temeli törenle atıldı.

Hakkari'de terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren jandarma personeli için yapılacak sosyal tesisin temeli törenle atıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende kurban kesildi, dua edildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ardından 4 katlı yapılması planlanan tesisin temelini attı.

Akbıyık, İçişleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının desteğiyle yapımına başlanan tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz ve jandarma personeli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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