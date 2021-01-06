Hakkari'de jandarma operasyonunda 48 kilo eroin ele geçirildi
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Hakkari'de jandarma operasyonunda 48 kilo eroin ele geçirildi

06.01.2021 16:46 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:51
Hakkari'de jandarma operasyonunda 48 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 48 kilo eroin ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 48 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri bu kapsamda 5 Ocak'ta Yüksekova İlçesi Güvenli Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, 96 paket halinde 48 kilo eroin ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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