Hakkari'de jandarma kamyonetin gizli bölmesinde 91 av tüfeği ele geçirdi - Haberler
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Hakkari'de jandarma kamyonetin gizli bölmesinde 91 av tüfeği ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hakkari'de jandarma kamyonetin gizli bölmesinde 91 av tüfeği ele geçirdi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekipleri bir kamyonetin gizli bölmesinde 91 adet çeşitli markalarda av tüfeği ele geçirdi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekipleri bir kamyonetin gizli bölmesinde 91 adet çeşitli markalarda av tüfeği ele geçirdi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 27.01.2022 günü ilimiz Derecik ilçesi Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir kamyonetin kasasında yapılan kontrolde, gizli bölmedeki 8 adet çuval içerisinde; 91 adet çeşitli markalarda av tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Av Tüfeği, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa, Haber

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