Hakkari'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla klip hazırlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla klip hazırlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy anısına klip çalışması gerçekleştirildi.

Kamışlı köyü yakınında drone ile çekilen ve milli biatloncu Zana Öztunç'un elindeki Türk bayrağıyla kayak yaptığı klipte, bir ortaokulu öğrencisi İstiklal Marşı'nın ilk iki dizesini okudu.

Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulu bahçesinde öğrencilerin ay yıldız koreografisinin oluşturduğu klip sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven