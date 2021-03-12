Hakkari'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi
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Hakkari'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi

12.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:36
Hakkari'de

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendiSelahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın milli şuurun en güzel yansıması olduğunu söyledi.

Bu şuurla öğrencilerin çok güzel bir gösteri hazırladıklarını ifade eden Doğramacı, "Hepsine çok teşekkür ediyorum . Çok güzel bir program oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından İstiklal Marşı'nı ezbere en güzel okuyanlar arasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle program son buldu.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, askeri erkan ve kurum amirleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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