Hakkari'de işe alınacak güvenlik personelleri kurayla belirlendi

06.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:32

Hakkari'de Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde sürekli istihdam edilecek 6 güvenlik personeli alımı için kura çekildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde yapılan kura çekiminde, başvuru yapan 691 kişi arasından 24'ü asil, 24'ü ise yedek 48 kişi belirlendi.

Belirlenen kişiler arasından seçilecek 6 kişinin önümüzdeki günlerde işe başlayacağı bildirildi.

Kura çekimine, Çevre ve Şehircilik Müdürü Nazmi Yakar ile kurum personeli katıldı.

Kaynak: AA