Hakkari'de iş makinesinin çarptığı sağlık personeli yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de iş makinesinin çarptığı sağlık personeli yaşamını yitirdi

AA, Sayim Harmancı - Güncel
 - Güncelleme:
Hakkari'de iş makinesinin çarptığı sağlık personeli yaşamını yitirdi

Hakkari'de karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin çarptığı 112 Acil Sağlık personeli, hayatını kaybetti.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin çarptığı 112 Acil Sağlık personeli, hayatını kaybetti.

Berçelan Mahallesi'ndeki köprü yakınında karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi, işten çıkan 112 Acil Sağlık çalışanı C.Ö'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen C.Ö'nün cenazesi, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.

Olay yerine gelen İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Hakkari Devlet Hastanesi ve kurum yöneticileri büyük üzüntü yaşadı.

C.Ö'nün Hakkari'de göreve yeni başladığı öğrenildi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Devlet Hastanesi, 112 Acil, Hakkari, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title