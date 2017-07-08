Hakkari'de İş Makineleri Taşıyan Konvoya Saldırısı: 2 Ölü

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Hakkari'de İş Makineleri Taşıyan Konvoya Saldırısı: 2 Ölü

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaynak: Dunya.com