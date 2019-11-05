Hakkari'de iş kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere hibe desteği

05.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:48

Hakkari'de 6 engelli ve 57 eski hükümlünün iş kurmaya yönelik hazırladığı 2 milyon 389 bin 104 lira bedelli 63 projenin onaylandığı bildirildi.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2014'ten bu yana işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere destek sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, yaptıkları desteklerle engelli vatandaşların ve eski hükümlülerin iş kurmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.

İş kurmak isteyen engellilere 50 bin, eski hükümlülere ise 38 bin 370 liraya kadar hibe desteği verildiğini aktaran Kızılkaya, şunları kaydetti:

"2019 yılı 2. dönem başvuru sonuçları da açıklandı. Kendi işini kurma projesi kapsamında Hakkari'de 6 engelli ve 57 eski hükümlü olmak üzere toplam 63 vatandaşımızın projelerine 2 milyon 389 bin 104 lira bütçe ayrılarak onaylandı. Onaylanan projeler 63 aileye ekmek kapısı olacak. Desteğinden dolayı başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, Valimiz Sayın İdris Akbıyık, Genel Müdürümüz Sayın Cafer Uzunkaya ve Genel Müdürlük Komisyonuna teşekkür ederiz."

Kaynak: AA