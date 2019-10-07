Hakkari'de İranlı şair "Pervin İtisami" konulu seminer

07.10.2019 17:26

Hakkari'de, İranlı şair "Pervin İtisami Şiirinde Gelenek ve Modernitenin Yansıması" konulu seminer düzenlendi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) İran Masası ve Hakkari Üniversitesi iş birliğiyle üniversitenin konferans salonunda düzenlenen seminerde, İran Mahabat İslami Azad Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Şehrbanu Sahabi, İtisami'nin hayatı ve şiirleri ile ilgili bilgi verdi.

Seminere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fikret Keskin, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA