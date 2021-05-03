HAKKARİ'DE İP YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HAKKARİ'DE İP YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücü hafif yaralandı, dorsede yüklü ip balyaları ise yola saçıldı.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücü hafif yaralandı, dorsede yüklü ip balyaları ise yola saçıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Hakkari-Çukurca karayolunun 58'inci kilometresindeki Geçimli köyü yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden 21 AAL 858 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. TIR'daki ip balyaları yola saçıldı. Hafif yaralanan TIR şoförü, çağrılan ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

HAKKARİ'DE İP YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
HAKKARİ'DE İP YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
HAKKARİ'DE İP YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
HAKKARİ'DE İP YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
HAKKARİ'DE İP YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
HAKKARİ'DE İP YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Diego Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: HAKKARİ'DE İP YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:00:29. #1.14#

title