Hakkari'de İlköğretim Haftası kutlandı

Hakkari'de İlköğretim Haftası tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik önündeki törende İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gazi Mahallesi'ndeki Sermaye Piyasası Kurulu İlk ve Ortaokulu'nda devam eden programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, eğitim öğretim başlamasıyla kentte hareketlilik yaşandığını söyledi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Tüm ülkeyi ve dünyayı etkisi altına alan ve birçok can kayıplarına neden olan, insanımıza ve topluma zarar veren bir virüsle karşı karşıyayız. Bu doğrultuda ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde iyi tedbirler alındı. Biz de Hakkari'de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, bakanlarımızın ve bilim kurulumuzun önerileri çerçevesinde koronavirüs ile mücadele ettik. Bu süreçte bir müddet uzaktan eğitim yapıldı. Biz de Hakkari'de bunun eksikliğini size yaşatmamak için milli eğitim camiamızla birlikte 'Her Ev Bir Okul Projesi'ni başlattık."

İl Milli Eğitim Müdürü Gür'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından 8. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verdi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, müzik dinletisinin sunulduğu, dans ve halk oyunları gösterisinin yapıldığı programın sonunda Vali Akbıyık ve bazı kurum amirleri, öğrencilerle okulun bahçesinde fidan dikti.