Hakkari'de ılıman iklim meyveleri yetiştiriliyor

18.10.2019 11:07

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde deneme amacıyla dikilen "cennet hurması" ağaçlarından yüksek verim alınması, yeni meyve bahçelerinin kurulmasına öncülük etti.

Irak sınırında bulunan ve sıcak iklimi sayesinde nar ve incir gibi ürünlerin de yetiştirildiği Çukurca'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 5 yıl önce deneme amacıyla "Trabzon hurması" olarak da bilinen "cennet hurması" yetiştirmek üzere bahçeler kuruldu.

İlçede 12 dönümlük alanda oluşturulan bahçelere dikilen ağaçlardan geçen yıl, 1,5 ton "cennet hurması" hasadı yapıldı.

Bu yıl da 3,5 ton ürün hasadının yapılmasını bekleyen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ağaçlardan yüksek verim alınması üzerine aynı bölgedeki Derecik ilçesinde de ılıman iklim meyvelerinin yetiştirilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda ilçede belirlenen alanlara ilk etapta 120 "cennet hurması", 40 zeytin, 40 nar ve 40 incir fidesi dikildi.

"Hakkari özellikli alanlara sahip"

İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'nin coğrafi yapısı, rakımı, ekolojik durumuyla çok çeşitli meyveciliğin, sebzeciliğin ve bağcılığın yapılabileceği alanlara sahip olduğunu söyledi.

Verdikleri desteklerle, mikroklima yapısına sahip Çukurca ve Derecik ilçelerinde cennet hurması, incir, zeytin gibi sıcak iklim meyvelerinin ekimini yaptıklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu projede ciddi başarılar elde edilmiştir. Bu çerçevede özellikle Çukurca ilçemizde 12 dönümlük alanda ekilen cennet hurması ağaçlarından ürün almaya başladık. Elde edilen verim bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü. 5 yıl önce ekilen ağaçlardan ürün alıyoruz. Sonraki yıllarda ekilen ağaçlar da gelecek yıl ürün vermeye başlayacak. Böylece üretim kapasitesi de artacak. 14 Ekim'de yaptığımız saha incelemelerinde her ağaçta yaklaşık 30 kilogram ürün olduğunu tespit ettik. Üretimin çiftçimize, ilimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum."

"Televizyonda gördüğümüz meyveleri burada üretiyoruz"

Üreticilerden Şaban Taş, daha önce televizyonlarda gördükleri "cennet hurması"nı köyde yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 5 yıl önce projeyi kendilerine önerdiğini anlatan Taş, şunları kaydetti:



"Buranın havasına güvenerek böyle bir şeye giriştik. Müdürlüğümüzün destekleri sayesinde bahçe kurduk. Elde ettiğimiz verimden dolayı mutluyuz. Ağaçların tamamından ürün alabiliyoruz. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yetiştirildiğini biliyorum ama bölgede bu kadar geniş alanda yok. Diğer üreticilerin de duyduktan sonra ilgisi artmaya başladı. Ürünümüzü piyasaya sürmüyoruz, sadece bahçede satışını gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA